Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

BURSA (AA) - Bursa'da bir otelde bakımını yaptığı asansör ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Asansör bakım firmasında çalışan Umut Can Türk (24), Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan otele geldi.

Türk, bakım sırasında asansörün henüz bilinmeyen nedenle hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.