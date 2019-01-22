Asansör Kabini Düştü: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal Caddesi'nde bir binanın asansör kabini, henüz belirlenemeyen nedenle ikinci kattan zemine düştü.

Bu sırada asansörün üzerinde çalışma yapan işçi Arif M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA