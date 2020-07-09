Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat

Yapay zeka destekli, hızlı ve güvenli asansörler üreten Mitsubishi Electric'in asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinde Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO, yönetmelik gereği uzmanlar tarafından yılda bir kez yapılan kontrol denetimlerinde asansörlere konulan renkli...

Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat
09.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:07

Yapay zeka destekli, hızlı ve güvenli asansörler üreten Mitsubishi Electric'in asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinde Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO, yönetmelik gereği uzmanlar tarafından yılda bir kez yapılan kontrol denetimlerinde asansörlere konulan renkli etiketlerin anlamına ve önemine dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, asansör yönetmeliği çerçevesinde uzman denetimleri sonrası farklı renk etiketleri alan asansörlerin bu etiketler sayesinde güvenli ve kullanıma uygun olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor.

Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renk kodları olan bu etiketler ile kullanılan asansörün can ve mal güvenliği açısından durumu ortaya konmuş oluyor.

"Evden uzaya" kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji çözümleriyle dikkati çeken Mitsubishi Electric, yapay zeka teknolojisiyle donatılan ve deprem, yangın gibi tehlikeli anlarda kullanıcıların tahliyesini sağlayabilen güvenlikli asansörleriyle asansör sektörüne de öncülük ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri'nin Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO'nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez, özellikle yüksek katlı binalarda kullanımı artan asansörlerin güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bezmez, "Asansör etiketleri, yönetmelik gereği mevcut asansörlerin modernizasyonunun yaptırılmasını sağlamak amacıyla uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan senelik periyodik kontrol denetimlerinde kullanım uygunluğunun tespitiyle asansörlere konuluyor. Asansör kabini içerisinde görünür bir yere konulan bu etiketlerde her rengin farklı anlamları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Kırmızı etiketli asansörlere kesinlikle binmeyin"

Etiket renklerinin anlamları ile ilgili bilgiler veren Bezmez, şunları kaydetti:

"Kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından güvenli olduğunu belirten yeşil etiket, asansörün can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımadığını ifade ediyor. Hafif riskli olarak değerlendirilen mavi etikette ise güvenlik açısından değil ama konfor açısından eksiklikler söz konusu oluyor. Bu nedenle mavi etiketli asansörlerin kullanımı açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. İlgili asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirten sarı etiket içinse gerçekleştirilen denetim sonrası belirlenen aksaklıkların 2 ay içerisinde giderilmesi zorunluluğu bulunuyor. Asansörün kullanımı açısından yüksek riskli olduğunu ifade eden kırmızı etiket söz konusu olduğundaysa acilen aksiyon alınması şart. Kontrol mühendisleri tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa asansörün can ve mal güvenliği açısından kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesini zorunlu kılan bu etiket için aksiyon alınmaması halinde ilgili asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılıyor."

"Sorumluluk bina yönetiminde"

Asansördeki sarı ya da kırmızı etiketle ilgili gerekli aksaklıkların giderilmesinin bina yönetiminin sorumluluğunda olduğunu aktaran Bezmez, asansörlerin yıllık kontrolünün bağımsız A tipi periyodik muayene firmaları tarafından yapıldığını ve kontroller esnasında ilgili asansör bakım firmasının da hazır bulunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Mabel Matiz Kemal Sunal
Spor Adem Büyük Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Henry Onyekuru
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:10:45. #1.15#
title