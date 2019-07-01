Asansör'de hayatını kaybeden Afgan çocuğun kimliği belirlendi

Kırşehir'de dün akşam saatlerine semt pazarı otoparkı asansöründe sıkışmış halde hayatını kaybeden Afgan çocuğun kimliği belirlendi.

Kuşdilli Mahallesinde yer alan semt pazarında meydana gelen olayda polisin yaptığı çalışmalar sonrasında Afgan uyruklu çocuğun Ahmat Ali Muhammedi olduğu anlaşıldı. Babasının pazarcılık yaptığının belirlendiği olayda Ahmat Ali Muhammedi'nin semt pazarı civarında oturduğu da tespit edildi. Yaşanan olay sonrası babasının oğlunun cesedini Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teşhis ettiği öğrenildi.

Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde Afganistan uyruklu çocuk, dün asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA