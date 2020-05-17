Asansör bozuk olunca yaşlı vatandaşları polisler sahile taşıdı
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Asansör bozuk olunca yaşlı vatandaşları polisler sahile taşıdı

Günler sonra ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar soluğu Bakırköy sahilde aldı.

Asansör bozuk olunca yaşlı vatandaşları polisler sahile taşıdı
17.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:55

Günler sonra ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar soluğu Bakırköy sahilde aldı. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin asansörü çalışmayınca yaşlı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karşıya geçemeyeceğini düşünüp dönmek isteyen vatandaşların imdadına Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yetişti. Ekipler üst geçidi geçemeyen yaşlı vatandaşları tek tek araçlarıyla karşıya geçirdi.

65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma izni saat 12.00'de başladı ve akşam saat 18.00'e kadar devam edecek. Havanın sıcak olmasının etkisiyle vatandaşlar biraz olsun serinlemek ve temiz hava almak için Bakırköy sahiline akın etti. Sahile geçmek için Kennedy Caddesi üzerinde bulunan üst geçidi geçmek zorunda kalan vatandaşlar ise kötü bir sürprizle karşılaştı. İBB'nin kontrolünde bulunan üst geçidin asansörünün çalışmadığı görüldü. Bunun üzerine bazı vatandaşlar üst geçidi geçemedi. Durumu gören Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri hemen yaşlıların yardımına koştu.

"Annem 80 yaşında ve kalp hastası karşıya geçemiyor geçen hafta da bozuktu"

Yaşlı vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek araçlara bindiren polis ekipleri, yaşlı vatandaşları sahile kadar götürdü. Annesinin kalp hastası olduğunu ve asansör çalışmadığı için sahile geçemediklerini ancak polis ekiplerinin imdatlarına yetiştiklerini belirten Tarkan Çakar "Annem 80 yaşında ve kalp hastası karşıya geçemiyor geçen hafta da bozuktu. Karşıya geçemedi şimdi memur arkadaşlar bizi gördü ve karşıya geçirebileceklerini söylediler. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Sahile gitmek istedim ama üst geçidi geçemedim"

87 yaşındaki Seniha Çakar hava almak için sahile geldiğini ancak üst geçitte bulunan asansör çalışmadığı için karşıya geçemediğini, polis ekiplerinin kendisini karşıya geçirebileceğini söyleyince çok mutlu olduğunu belirterek "Birinci derece kalp hastasıyım. Yaşım 87 karşıya sahile geçmek istedim ama geçemedim. Oğlum yoldan geçireyim dedi ancak sağ olsun memur beyler bizi araçlarıyla karşıya götüreceklerini söylediler. Saat dörde kadar oksijen alırım zaten dışarıya çıkmıyordum" dedi.

79 yaşında ve kalp hastası Sevim Gören de polis ekipleri tarafından üst geçitten alınarak sahilde oturacağı banka kadar götürüldü. Burada bir banka oturtulan Sevim Gören, "Benim kalbim zayıf karşıya geçemiyorum asansör de çalışmıyor polis ekipleri bizi gördü de yardım etti yoksa geçemezdim. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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