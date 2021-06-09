Asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
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Asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'da asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bir pasajın asansör boşluğunda kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Pasaja gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla indiği boşluktan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Öte yandan, Doğancı Mahallesi'nde de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
Asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
Asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
Asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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