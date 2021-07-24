Asansör boşluğunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Asansör boşluğunda mahsur kalan köpek kurtarıldı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen ve orada mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Asansör boşluğunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen ve orada mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir köpek asansör boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Köpeğin çığlıklarını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonrasında köpeği, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Asansör boşluğunda kaldığı süre içerisinde aç ve susuz kalan köpeğe, kurtarıldıktan sonra mama ve su verildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından köpek, tekrar sokağa salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli