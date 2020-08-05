Asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan asansör boşluğunda hareketsiz biri olduğunu görünce, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, boşlukta bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarındaki kişiye ait ceset, bulunduğu yerden çıkartılarak adli tıp morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA