Asansör Boşluğuna Düşüp Ölen Polisin Cenazesi Toprağa Verildi
Muş'ta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki polis memuru Mücahit Barlak, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Muş'ta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki polis memuru Mücahit Barlak, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
İşlemlerin ardından cenazesi memleketi Samsun'a getirilen Barlak için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Evli ve bir çocuk babası Barlak'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye polisin ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve çok sayıda polis katıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde dün misafirliğe gittiği apartmanın asansör boşluğuna düşen Barlak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA