Asansör Boşluğuna Düşerek Yaşamını Yitiren Polis Toprağa Verildi

MUŞ'ta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden polis memuru Mücahit Barlak, (28) memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde görev yapan polis memuru Mücahit Barlak, önceki gün misafirliğe gittiği apartmanda, asansör boşluğuna düştü. Evli ve 1 çocuk babası Barlak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mücahit Barlak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a getirildi. Büyük Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazına Barlak'ın yakınlarının yanı sıra Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Barlak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Samsun

Kaynak: DHA