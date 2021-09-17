ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI - Haberler
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ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, asansör boşluğuna düşen Abdurrahman Tunç yaralandı.

ADIYAMAN'da, asansör boşluğuna düşen Abdurrahman Tunç yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı inşaatın birinci katında çalışan Abdurrahman Tunç, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçiyi fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Abrurahman Tunç, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI
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Haber: ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI - Haberler
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