Asansör Boşluğuna Düşerek Ölen Genç Polis Toprağa Verildi
Muş'ta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden polis memuru memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Muş'ta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden polis memuru memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Olay, Muş'un Bulanık ilçesinin Kültür Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mücahit Barlak (28), asansör boşluğuna düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Genç polis memurunun cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Samsun Büyük Camii'de cenaze töre düzenlendi.
Cenaze törenine Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, emniyet mensupları, polis memurunun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Evli 1 çocuk babası Mücahit Burlak'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - SAMSUN