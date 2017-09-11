Asansör Boşluğuna Düşen Tekniker Öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, şehir hastanesi inşaatında çalışırken asansör boşluğuna düşen tekniker hayatını kaybetti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, şehir hastanesi inşaatında çalışırken asansör boşluğuna düşen tekniker hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'ndeki inşatta asansör işlerinde görevli tekniker Yusuf Doğan (36) dengesini kaybederek 9. kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cesedi Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.