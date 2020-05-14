Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı Bolu'nun Gerede ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir apartmanda gece sahura kalkan vatandaşlar apartmanın içerisinden inlemeye benzeyen seslerle tıkırtılar duyarak polis ekiplerine haber verdi. Apartman içinde inceleme yapan polis ekipleri, bir köpeğin asansör boşluğuna düştüğünü belirleyerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, asansör boşluğunda mahsur kalan köpeği yaklaşık yarım saatlik bir uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkarttı. Vücudunda herhangi bir yarası bulunmayan köpek itfaiye ekibi tarafından bakımları yapılıp, beslenerek koruma altına alındı. Kaynak: AA