Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
TEKİRDAĞ'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
TEKİRDAĞ'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde inşaatın asansör boşluğuna, bir köpeğin düşüp mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, su verdiği köpeği, merdivenle kurtardı. Köpek, sağlık kontrolünün ardından sokağa bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Kuru