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Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Kavi Caddesi 2012 Sokak yakınlarında bulunan yapımı devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşen Abdurrahman Tunç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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