Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamirci, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamirci, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binada özel bir asansör şirketinde çalışan 39 yaşındaki K.A., asansör montajı yaparken bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çalışma arkadaşları tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan K.A.'yı önce Polatlı Devlet Hastanesine, ardından Ankara'ya sevk etti. K.A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. - ANKARA

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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