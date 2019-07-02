Bursa'da 12 katlı metruk binanın 9. katından asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki 12 katlı metruk binaya giren T.Ç. ve 3 arkadaşı, en üst katta bir süre manzara izledi.

Gençler merdivenden inerken, asansör boşluğunu fark etmeyen T.Ç, 9'uncu kattan düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı genci asansör boşluğundan çıkardı.

Ağır yaralanan T.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA