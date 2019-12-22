Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Ümraniye'de 18 katlı apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki Faslı kız çocuğu ağır yaralandı.

22.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:42
Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

'de 18 katlı apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki Faslı kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerifali Mahallesi Münevver Sokağı'ndaki akrabalarını ziyarete gelen Faslı ailenin çocuğu İlaf El Moumen, 5. kattan asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralı halde apartman görevlilerince boşluktan çıkartılan çocuk, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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