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Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te çalıştığı inşaatta temizlik yaparken 3. kattaki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralanan bekçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı inşaatta temizlik yaparken 3. kattaki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralanan bekçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan 55 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Cabran, 3. katta temizlik yaparken dengesini kaybederek asansör boşluğundan beton zemine düştü. Olay sonrası ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yabancı uyruklu işçi, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Muhammet Cabran'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, Bekçi, 3. Sayfa, Haberler

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