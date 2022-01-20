MUĞLA (İHA) - Asansör boşluğuna düşen 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen iki kişi kurtarıldı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 283 Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna iki kişi düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen iki kişinin yardım için bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı iki kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.