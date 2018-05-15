Galatasaray'ın Çok İstediği Asamoah, Inter'le El Sıkıştı
Bir dönem Galatasaray'ın çok istediği Juventuslu Kwadwo Asamoah, Inter'le yıllık 3,5 milyon euroya anlaştı.
Juventus ile sezonu şampiyon tamamlayan Kwadwo Asamoah, Inter'e transfer oluyor.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Asamoah'ın Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. GOAL Italia'nın haberinde, yıllık 3.5 milyon euroluk bir anlaşma yapıldığı bugün ya da yarın resmi açıklamanın olacağı kaydedildi.
Ganalı sol bek, Udinese ve Juventus maceralarından sonra İtalya'da kalmayı tercih ederek Inter'in yolunu tutuyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (7)
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asamoah yerine beni alsınlar..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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3 KEZ SON MAÇTA ŞAMPİYONLUK KAYBETMEK DÜRÜST TAKIMLARIN İŞİDİR, OSTERSUNDS FATİHİ BİR CİNCONLU OLARAK NE YAPIP EDİP SON MAÇI ALIRIZ DİYORUMCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırAZİZİN VELEDİ: senın baban azız uvey babanda selo1 Yayından Kaldır
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Demekki nagatomoda bize geliyor.inter sol beki çözdüyse bizde japonu aldik demektir )Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gelmedğine pişman olacaksın kara oğlanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır