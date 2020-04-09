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Asamoah Gyan, Kayserispor, Spor

Asamoah Gyan korona virüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu

- Asamoah Gyan korona virüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu 2017-2019 yılları arasında Kayserispor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınından korunmak için geleneksel yöntemlere başvurduğu görüntülerini sosyal medya...

09.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:10

- Asamoah Gyan korona virüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu

KAYSERİ - 2017-2019 yılları arasında Kayserispor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınından korunmak için geleneksel yöntemlere başvurduğu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

2017-2019 yılları arasında Kayserispor'da forma giyen ve son olarak Hindistan'ın NorthEast United takımına transfer olan 34 yaşındaki Ganalı santrfor Asamoah Gyan, binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınından korunmak için ilginç bir yöntem denedi. Evin salonunda mavi bir kova içine yeşil bitkiler koyan dünyaca ünlü futbolcu, sırtına aldığı battaniye ile kovanın üzerine kapandı. Bir süre bekledikten sonra ter içinde kovanın üzerinden kalkan Gyan görüntüleri sosyal medya hesabından, "Korona virüs gerçek ve tehlikelidir. Evde kalın ve Dünya Sağlık Örgütü ve otoritelerin protokollerini takip edin... Pozitif olun, sakin olun, korkmayın, bağışıklık sisteminizi artırın ve hijyen uygulayın... Geleneksel babalarımızın bıraktığı şeye başvurun bizim için" notu ile paylaştı. Gyan'ın 28 Mart tarihinde paylaştığı görüntü 20 bin kişi tarafından izlendi.

2017-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Gyan, 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 maça çıktı ve 4 gol atarak 3 asist yaptı.

Asamoah Gyan korona virüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu

Kaynak: İHA

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Asamoah Gyan korona virüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
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