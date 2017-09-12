Asaletleri Tasdik Olan Memurlar Yemin Etti

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan ve adaylıkları kalkan memurlar için yemin töreni düzenlendi.



Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın da katıldığı tören Kapıkule Sınır Kapısı VİP Salonu'nda gerçekleşti.





Adaylıkları kalkan ve asaletleri tasdik olan 7 memur yemin etti.





Bölge Müdürü Ocak, memurları tebrik ederek başarı diledi. Tören de Bölge Müdür Yardımcıları Nergiz Tünaydın, Sevgi Bilen ile Yolcu Salonu Gümrük Müdürü Taylan Çakmak ve Hamzabeyli Gümrük Müdürü Zeynel Kahraman da hazır bulundu.