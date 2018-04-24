Asala'nın Öldürdüğü Türk Diplomatlar İçin Gürcistan'da Tören

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatların anısına tören düzenlendi. Töreni provoke etmek için izinsiz gösteri yapan bir grup 1915 olaylarına ilişkin sloganlar atmaya başlayınca Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşları ile Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşları törenden önce Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği binası önünde Türkiye'ye destek verdi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatların anısına tören düzenlendi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ermenilerin dün ve bugün Büyükelçilik karşısında, 1915'te yaşanan olaylar konusunda çirkin yalanlar üzerine kurgulanan gösterilere sert tepki göstererek amaçlarının Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini bozmak istediklerini söyledi.

Büyükelçi Yazgan, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatlara dikkat çekerek "Hiçbir zaman bir yalan daha yüksek sesle söylendiği zaman doğru haline gelmez. Hiçbir yalan daha sık tekrarlandığı zaman doğru olmaz. Türk milleti çok şerefli bir millettir ve şerefli bir düşmandır" dedi.

Törene katılan Gürcistan Milletvekili Azer Süleymaov ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcü Parlamentosunun Ermenilerin sözde soykırımını tanımadığını belirterek, "Ermeniler bugün utanmazcasına Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sözde soykırım protestosu düzenliyorlar. Ben onlara hatırlatmak isterdim, yüz yıl bundan önce sözde soykırım konusunda konuştukları zaman 25 yıl bundan önceyi hatırlasınlar, bir gecenin içinde Karabağ'da, Hocalı'mızda binlerce gençlerimizi, analarımızı, bacılarımızı, çocuklarımızı öldürdüler" diye konuştu.

Milletvekili Süleymanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın binlerce kez arşiv kapılarını açtığını ancak Ermenilerin bu kapıları kapattıklarını ifade ederek "Her halde kendilerinde problem var onların, dünya karşısında kendilerini masum göstertmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Ellerinde Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Yaşasın Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan dostluğu" diye sloganları attı. - TİFLİS