ASALA avukatı eski Fransız Bakan Deveciyan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Fransa'da eski Cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy dönemlerinde bakanlık yapan Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fransa'da eski Cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy dönemlerinde bakanlık yapan Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bir dönem başkanlığını yaptığı Hauts-de-Seine bölgesinden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Deveciyan'ın virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da "Fransa, kültürünü, devasa hukuk bilgisini ve özgürlüğe olan tutkusunu ülkesi ve milletinin hizmetine sunan bir siyasetçiyi kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deveciyan ile çalışmaktan gurur duyduğunu, onu kaybetmenin üzüntüsü yaşadığını belirtti.

Deveciyan, 26 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs bana da bulaştı. Doktorların ve sağlık çalışanlarının olağanüstü çabalarına tanıklık ettim. Yorgunum ama onların sayesinde stabil hale geldim. İyileşmeye başlıyorum. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fransız basınındaki haberlere göre, avukatlığa 1970'te başlayan Deveciyan, ülkede ASALA terör örgütünün üyelerini de temsil etti.

Ermeni asıllı Deveciyan, 2002-2005 yıllarında Chirac'ın Yerel Özgürlükler ve Endüstri Bakanı, 2008-2010 yıllarında ise Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde Çevre Bakanı olarak görev yapmıştı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e, vaka sayısı ise 37 bin 575'e yükselmişti.

Kaynak: AA