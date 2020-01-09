Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölgenin Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesi

09.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:24

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölgenin "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine ilişkin, "Bu karar, bugüne kadar her aşamada yakından takip ettiğimiz Konya'mızın savunma sanayiindeki dev adımlarına büyük ivme katmıştır." ifadelerini kullandı.

Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Selçuklu ilçesine bağlı Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölgenin "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesiyle, savunma sanayiinde tarihi ve dev bir adım atıldığını belirtti.

Yürütülen çalışmada tüm emeği geçenlere teşekkür eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile ilgili karar ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu karar ile Konya'nın Selçuklu ilçesi, Aşağıpınarbaşı Mevkisi'nde 1 milyon 581 bin metrekarelik alan 'Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi' ilan edilmiştir. Bu karar, bugüne kadar her aşamada yakından takip ettiğimiz Konya'mızın savunma sanayiindeki dev adımlarına büyük ivme katmıştır. Sayın cumhurbaşkanımıza bu karar ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz."

Konya Teknoloji Endu¨stri Bo¨lgesi ic¸erisinde yapılacak ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisi'nin inşasına 2020 yılının sonunda bas¸lanmasının hedeflendiğini ifade eden Altunyaldız, "Tesiste ilk etapta ASELSAN tarafından o¨zgu¨n olarak Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) u¨retilmesi hedefleniyor.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zu¨n kullanımının yanında aynı zamanda 18 farklı u¨lkenin gu¨venlik gu¨c¸lerinin hizmetinde yer alıyor. Sistemlerin olgunluk seviyesi ve uluslararası pazardaki konumunu dikkate aldıgˆımızda ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri alanında lider firmalar arasında yer alıyor." değerlendirmesinde de bulundu.

Söz konusu tesis 700 milyon dolar yatırım bedeliyle 4 bin kis¸iye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlarken, ilerleyen do¨nemde Konya'yı yu¨ksek teknoloji merkez u¨slerinden birisi yapması bekleniyor.

Kaynak: AA