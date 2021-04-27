Aşağıbozkır, Büyükşehir'i ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Turgutlu ilçesi Aşağıbozkır Mahalle Muhtarı Oğuz Kasaba'yı ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Oğuz Kasaba'nın talep ve görüşlerini dinleyen Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ziyaretlerine Turgutlu ilçesi Aşağıbozkır Mahallesiyle devam etti. Mahalle Muhtarı Oğuz Kasaba ile bir araya gelen Aksoy'a, Turgutlu Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Hakan Ulak eşlik etti. Mahalle muhtarları ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy," Vatandaşlarımız ve kurumumuz arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarlarımızın görüş ve taleplerini önemiyoruz. Aşağıbozkır Mahalle ziyaretimizde de incelemede bulunarak, mahalle muhtarımızın görüşlerini dinledik. Mahalle muhtarımız, mahallede sosyal donatı alanı bulunmadığını iletti.Bu anlamda mahallede orman vasfını yitirmiş bir alanda incelemede bulunduk. Mevcut alana (düğün, asker eğlencesi, mevlit, hayır yemekleri) gibi etkinliklerin yapılacağı bir proje üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Mahalle muhtarımızın ilgili kurum ile başlatacağı yazışmanın akabinde, mevcut alanın mahallemize tahsisi yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine girmesi konusunda görüş paylaştık "dedi. Aksoy, Mahalle Muhtarı Kasaba'ya Başkan Ergün'ün selamlarınıda ileterek, hediye takdim etti.

Kaynak: Bültenler