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Aşağı Fırat havzası yatırımcıları bekliyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Fırat Havzası'ndaki tarihi, doğal ve kültürel varlıkların, yapılacak yatırımlarla turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimini önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Aşağı Fırat havzası yatırımcıları bekliyor
22.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:21

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Fırat Havzası'ndaki tarihi, doğal ve kültürel varlıkların, yapılacak yatırımlarla turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimini önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz TURSAB'ın düzenlediği "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kalkınma Perspektifinden Turizmde Yeni Ufuklar" konulu online panele katılarak, Ajansın turizme yönelik yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Bölgenin turizm çeşitliliğin yeni yatırım alanlarını açtığına dikkat çeken Akyılmaz, "Yatırımcılara mesajım, turizm alnında yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu konuda bütün mevzuat bilgilerine, teknik bilgilerine ve kabiliyete sahip olan ve içerisinde tecrübeli uzmanlarımızın olduğu Yatırım Destek Ofislerimiz bulunmakta. Bu ofislerdeki arkadaşlarımız bölgemizdeki tüm yatırımcılara her konuda danışmanlık yapıyor. Tabi bu bağlamda yatırımcılarımızın dikkatini bölgemizdeki Aşağı Fırat havzasına çekmek istiyorum. Aşağı Fırat Havzası'ndaki tarihi, doğal ve kültürel varlıklar, yapılacak yatırımlarla turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kültür turizme 45 milyon destek

Ajansın kurulduğu günden bu yana birçok alanda proje yürüttüğünü ifade eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Ajansımız kuruluşundan bu yana kültür ve turizme yönelik uygulan toplam beş Mali Destek Program kapsamında 74 proje desteklenmiş bu projelere yönelik gerçekleşen destek miktarı ise 30 milyon TL olmuştur. Halen üç Mali Destek Programı kapsamında devam eden 25 projemiz var. Bunlar tamamlandığında yaklaşık 12,5 Milyon TL'lik bir destek daha sağlamış olacağız. Toplama baktığımızda 99 projeye yaklaşık 45 milyon TL'lik turizm yatırımının hamisi durumundayız. Deyim yerindeyse bölgemizde dokunmadığımız hiçbir destinasyon, ören yeri yoktur" dedi.

"Gastronomi strateji belgesi hazırlayan ilk ajansız"

Bölgenin, turizm açısından çok zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu kaydeden Akyılmaz, "Kalkınma ajansları gerek kendi bölgelerinde gerekse ülke turizmin kalkınması noktasında yapılan bütün önemli makro ve mikro çalışmalara çok ciddi, çok somut maddi ve düşünsel katkı sağlamışlardır. Bu yıl Ajansımız, Bölge Kalkınma Ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğinde bölgemizi "Mezopotamya" markası altında tanıtma adına birtakım faaliyetler gerçekleştirdik. Bunun yanında bildiğiniz üzere Gaziantep, UNESCO'nun fark oluşturan Şehirler Ağı'nda. Gaziantep, Gastronomi alanında bölgemizi temsil eden önemli bir kentimiz. Yaklaşık 600 çeşit yemeğiyle turistlerin cazibesi durumundadır. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak destek verdiğimiz projelerimizin dışında Türkiye'de ilk defa Gastronomi Turizm Stratejisi belgesini hazırlamış Ajans olduk. Gastronomi Turizm Strateji ile bölge mutfağımızın potansiyelini ortaya çıkaracak ve bölgemizde gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik vizyon, misyon ve hedefleri tespit edip ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek adımları belirledik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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