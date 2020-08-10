Aşağı Dünya Obruğu keşfedilmeyi bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aşağı Dünya Obruğu keşfedilmeyi bekliyor

MERSİN'in Silifke ilçe merkezinin 19 kilometre kuzeyinde bulunan ve eski çağlarda farklı amaçlarla yerleşim görerek kullanılan Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresindeki birçok tarihi kalıntıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Aşağı Dünya Obruğu keşfedilmeyi bekliyor
10.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:07

MERSİN'in Silifke ilçe merkezinin 19 kilometre kuzeyinde bulunan ve eski çağlarda farklı amaçlarla yerleşim görerek kullanılan Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresindeki birçok tarihi kalıntıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Silifke ilçesinin bilinmeyen güzelliği, saklı bir medeniyete ev sahipliği yaparken, obrukları ve doğa harikası yapılarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan karstik oluşumu dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla görenleri etkiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yer arasında gösterilirken, bilenler ise sık sık ziyaret ediyor.TARİHE IŞIK TUTUYORÇevresinde, Karakabaklı Antik Kenti, Işıkkale, Kültesir ve Sinekkale gibi isimlerle adlandırılmış yerleşim birimlerinin de bulunduğu bölgede aynı zamanda içerisinde kiliseler, evler, kaleler, sarnıçlar, yapı kalıntıları, şarap ve zeytinyağı yapımı için kullanılan kalıntılar, Erken Bizans ve Doğu Roma dönemlerine ait ev tipleri de yer alıyor. Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Aşağı Dünya Akhayat Obruğu'nun pek bilinen bir yer olmadığını belirterek, "Bu muhteşem obruk aşağı yukarı 70-80 metre derinliğinde, karstik yapıların çökmesi ile oluşmuştur. Etrafında ise Akhayat Harabeleri bulunur. Burası aynı zamanda Karakabaklı Antik Kenti içerisinde bulunuyor. Aşağı Dünya Obruğu içerisinde doğal ve insan eli ile yapılmış mağaralar var. Hemen sağında Roma ve Erken Bizans döneminde yapılmış merdivenlerle de aşağıya iniliyor. Burası aynı zamanda trekking ve yürüyüş rotası içen bulunmaz bir yerdir" dedi.'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'Dernek Başkan Küçük, obruğun bugüne kadar turizme kazandırılamadığını ifade ederek, "Turizme kazandırılmış bir yer olmamakla beraber, turistler ve yöre halkı tarafından da pek bilinen bir yer değildir. Aslında burası turizme kazandırılması gereken bir ören yeri, 1'nci derece bir sit alanıdır. Bulunduğumuz mevkide, Karakabaklı Antik Kenti, Işıkkale, Kültesir ve Sinekkale vardır. Bölgemizde bulunan Akhayat harebelerinde Heraksel'in tozu, üzüm salkımı, boğa başı giriş kapıları üzerinde tasvir edilmiştir. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bölgeye gelen ziyaretçiler de Aşağı Dünya Akhayat Obruğu'nun mutlaka turizme kazandırılması isteyerek yetkililerin bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.


%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı 3. Sayfa
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Cenk Eren Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Aşağı Dünya Obruğu keşfedilmeyi bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:08:52. #1.14#
title