Aşağı Dünya Obruğu keşfedilmeyi bekliyor MERSİN'in Silifke ilçe merkezinin 19 kilometre kuzeyinde bulunan ve eski çağlarda farklı amaçlarla yerleşim görerek kullanılan Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresindeki birçok tarihi kalıntıyla keşfedilmeyi bekliyor.

MERSİN'in Silifke ilçe merkezinin 19 kilometre kuzeyinde bulunan ve eski çağlarda farklı amaçlarla yerleşim görerek kullanılan Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresindeki birçok tarihi kalıntıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Silifke ilçesinin bilinmeyen güzelliği, saklı bir medeniyete ev sahipliği yaparken, obrukları ve doğa harikası yapılarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan karstik oluşumu dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla görenleri etkiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yer arasında gösterilirken, bilenler ise sık sık ziyaret ediyor.TARİHE IŞIK TUTUYORÇevresinde, Karakabaklı Antik Kenti, Işıkkale, Kültesir ve Sinekkale gibi isimlerle adlandırılmış yerleşim birimlerinin de bulunduğu bölgede aynı zamanda içerisinde kiliseler, evler, kaleler, sarnıçlar, yapı kalıntıları, şarap ve zeytinyağı yapımı için kullanılan kalıntılar, Erken Bizans ve Doğu Roma dönemlerine ait ev tipleri de yer alıyor. Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Aşağı Dünya Akhayat Obruğu'nun pek bilinen bir yer olmadığını belirterek, "Bu muhteşem obruk aşağı yukarı 70-80 metre derinliğinde, karstik yapıların çökmesi ile oluşmuştur. Etrafında ise Akhayat Harabeleri bulunur. Burası aynı zamanda Karakabaklı Antik Kenti içerisinde bulunuyor. Aşağı Dünya Obruğu içerisinde doğal ve insan eli ile yapılmış mağaralar var. Hemen sağında Roma ve Erken Bizans döneminde yapılmış merdivenlerle de aşağıya iniliyor. Burası aynı zamanda trekking ve yürüyüş rotası içen bulunmaz bir yerdir" dedi.'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'Dernek Başkan Küçük, obruğun bugüne kadar turizme kazandırılamadığını ifade ederek, "Turizme kazandırılmış bir yer olmamakla beraber, turistler ve yöre halkı tarafından da pek bilinen bir yer değildir. Aslında burası turizme kazandırılması gereken bir ören yeri, 1'nci derece bir sit alanıdır. Bulunduğumuz mevkide, Karakabaklı Antik Kenti, Işıkkale, Kültesir ve Sinekkale vardır. Bölgemizde bulunan Akhayat harebelerinde Heraksel'in tozu, üzüm salkımı, boğa başı giriş kapıları üzerinde tasvir edilmiştir. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bölgeye gelen ziyaretçiler de Aşağı Dünya Akhayat Obruğu'nun mutlaka turizme kazandırılması isteyerek yetkililerin bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Kaynak: DHA