Asa: "Marmarabirlik'in siyasî malzeme olmasına müsaade etmeyiz"

18.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:13

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son zamanlarda kamuoyunu yanıltıcı şeklinde yapılan açıklamalara cevap verdi. Asa, "Yüz binlerce zeytin üreticisini temsil etmekte olan Marmarabirlik adının siyasi malzeme olarak kullanılmasına müsaade etmeyiz" dedi.



Başkan Asa'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"Son günlerde çeşitli siyasiler tarafından kuruma zarar verecek açıklamaların yapıldığını görmekteyiz. Marmarabirlik ne kadar büyük bir kurum ki üzerinden siyaset yapılmaya çalışılıyor. Marmarabirlik'in adını kullanarak siyaset yapan ve kamuoyunda gündeme gelmeye çalışanlar, üreticilerimizi derinden üzmektedir.



1954 yılından bugüne üreticilerimiz, yetiştirdiği ürünlerin bir kısmını Marmarabirlik'e, bir kısmını tüccara, bir kısmını da kendi havuzlarında depolamak şartı ile değerlendirmektedir. Aslında bu yılda yapılan aynısıdır. Marmarabirlik'in yaptığı alımlarda, ödemelerde, desteklemelerde ve diğer icraatlarda hiçbir sıkıntı yaşanmadığı ortadadır. Aslında sıkıntının, Marmarabirlik dışındaki alıcılardan kaynaklanmış olduğu bilinmesine rağmen siyaset yapıldığını ve hedef saptırıldığını görmekteyiz. Eğer üreticiyi düşünüyorsanız, Marmarabirlik dışındaki diğer alıcıların sebebiyet verdiği meseleleri dile getirin. Marmarabirlik fiyatlarının 2 TL altında fiyatla ürün alınmasının sorumluluğunun Marmarabirlik'e yüklenmesi doğru değildir. Piyasa koşullarında Marmarabirlik fiyatları üzerinde bir alım yapılıyorsa bunu da söyleyin bilelim. Buradan 30 bin ortağımız adına seslenmek istiyorum. Marmarabirlik'in dışında herkesi dinliyor, bir şeyler soruyor ve açıklamalar yapıyorsunuz. Konunun muhatabı olan Marmarabirlik'e hiçbir şey sormuyorsunuz. Dedikodular ve kulaktan duyma bilgiler ile kurum sorgulanmaz. Gelin bize sorun sizleri doğru bilgilendirelim, işin doğrusunu bizden öğrenin. Ürün alımlarının başladığı günden bugüne ülke genelindeki zeytin üreticisinin sorunlarını dile getirmeye çalışırken Marmarabirlik'in adını kullanarak hükümetimizin sorgulanmasını da doğru bulmuyoruz. Bu sorgulamayı yapanlar Marmarabirlik'i hala bir devlet kuruluşu olarak görmekteler. Marmarabirlik özerk bir kurumdur, kamu iktisadi teşebbüsü değildir. Bazı siyasilerin Marmarabirlik faaliyet alanını bile bilmeden Ege'deki zeytin üreticilerin sorunlarını da Marmarabirlik'e mal etmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Siyaset yapmak bu kadar kolay olmamalıdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 30 bin ortak ve yüz binlerce zeytin üreticisini temsil eden Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Marmarabirlik üzerinden siyaset yapanlar, 'zeytin dalında toplanamıyor' diyenler, aslında bazı gerçeklerden haberdar değiller. Marmabirlik son 2 yılda 102 bin ton ürün alırken, 2019/2020 ürün alım kampanyasında ise 42 bin 500 ton ürün alım planı yapmıştır". - BURSA

Kaynak: İHA