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Sultanbeyli'de durakta işe geç kaldıklarını iddia ederek minibüse kapasitesinden fazla binen yolculara şoför isyan etti.

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09.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:13

Sultanbeyli'de durakta işe geç kaldıklarını iddia ederek minibüse kapasitesinden fazla binen yolculara şoför isyan etti. Ayakta yolcu olmaması gerektiğini söyleyen dolmuşçu şoförü yolcuları uyararak, "İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim" dedi.

Pandemi sebebiyle minibüslerde faza yolcu alınmaması konusunda trafik ekiplerinin denetimleri arttı. Artan denetimlerle beraber koltuk sayısından fazla yolcu alan minibüslere idari para cezası kesildi. Sultanbeyli'nde Merkez-Yenidoğan hattında çalışan minibüs şoförü yolcu almak için durakta durdu. Yolcular bir anda minibüsün içine doluşarak bindi. Araç kapasitesinin boş koltuklar kadar olduğunu söyleyen dolmuş şoförü yolculardan inmesini söyledi. İşe geç kaldıklarını ve hiç bir dolmuşun kendilerini almadıklarını söyleyen yolcular kendilerini götürmesi için minibüs şoförüne ısrar ettiler. Yolcuların işe geç kalmasına razı olmayan minibüs şoförü çaresiz kalarak yolcuları götürmeye başladı. Polis kontrol noktasına ceza yemek istemeyen minibüs şoförü ile yolcular arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Ayakta yolcu taşıdığı için ceza yiyeceğini söyleyen minibüs şoförü,"Alınca sitem ediyorsunuz almayınca sitem ediyorsunuz ne yapayım ben şimdi. Yasak zaten ayakta bir kişi olsun ceza yazıyorlar" diye yolculara sitem etti.

İşe geç kaldığını belirten yolculardan biri ise," Verdiğimiz paraları al dayı işe geç kaldık. Millet Şile'de sosyal mesafesiz geziyor biz işe gidiyoruz ne yapalım" diye konuştu.

Kuralların böyle olduğunu kendisinin de bir şey yapamadığını söyleyen minibüs şoförü,"İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim. Ben ne yapayım artık. Bu araba da 9 koltuk var ayakta olan bir kişiye ceza kesiliyor. Sende haklısın ben de haklıyım polis de haklı" diye konuştu.

Yolcular uygulama noktasına yaklaştıkça kendi aralarında uygulama olmaması için dua etti. O anlarda ise minibüs şoförü diğer minibüs şoförlerini arayarak, "Allah'ım inşallah yoktur sakın var demeyin gözünüzü seveyim yolu kontrol edin. Yoğunluk mu var orada. Polis değil mi o ya" diye ter döktü.

Karşı yoldan gelen polisi gören yolcular ise yere çökerek bazıları" eyvallah polis durdur ağabey inelim bari ceza de yemeyelim" diye kendi aralarında konuştular. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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