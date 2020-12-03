AS Roma - Young Boys UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi olacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki AS Roma - Young Boys Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de AS Roma - Young Boys maçıdır. Peki AS Roma - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

AS ROMA - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AS Roma - Young Boys maçı 3 Aralık Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

AS ROMA - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

AS Roma - Young Boys maçıBein Sports Max 2 kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacak.

AS ROMA - YOUNG BOYS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Roma'nın ev sahipliğinde oynanacak olup, Stadio Olimpico, Roma'da oynanacaktır.