AS Roma - CSKA Sofya maçı hangi kanalda? AS Roma - CSKA Sofya maçı saat kaçta?
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AS Roma - CSKA Sofya maçı hangi kanalda? AS Roma - CSKA Sofya maçı saat kaçta?

29.10.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:26
AS Roma - CSKA Sofya maçı hangi kanalda? AS Roma - CSKA Sofya maçı saat kaçta?

AS Roma - CSKA Sofya, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports Max 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

AS Roma - CSKA Sofya maçı heyecanla bekleniyor. Peki,AS Roma - CSKA Sofya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

AS ROMA - CSKA SOFYA MAÇI NEREDE VE NE ZAMAN?

AS Roma ile CSKA Sofya arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. AS Roma-CSKA Sofya Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. AS Roma-CSKA Sofya Maçı 23:00'de başlayacak. AS Roma ile CSKA Sofya arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Stadio Olimpico, Roma'da oynanacak.

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