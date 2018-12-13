ULEB Avrupa Kupasında Galatasaray, Monaco'ya 76-71 Yenildi

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımına 76-71 mağlup oldu.

Salle Gaston Medecin'de oynanan müsabakaya iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, AS Monaco mücadelenin ilk periyodunu 15-14, ilk yarıyı ise 39-37 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte adeta kontağı kapatan Galatasaray, rakip potaya yalnızca 9 sayı gönderirken kendi potasında ise 24 sayı gördü. Karşılaşmanın final periyoduna ev sahibi ekibin 17 sayılık üstünlüğü ile girildi: 63-46.

FARK TEK HANELERE İNDİ AMA OLMADI

Son periyotta vitesi artıran sarı kırmızılı takım, savunmadaki sert oyunu ve hücumdaki isabetli basketleriyle farkı tek hanelere indirdi ve mücadeleyi son bir dakikaya taşıdı. Son dakikalarda rakibine üstünlük sağlayamayan Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 76-71 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer isimleri 18'er sayı üreten Galatasaraylı oyuncular Tai Webster ve Aaron Harrison oldu.

Sarı kırmızılı takım bu mağlubiyetle birlikte grupta 6'ncı kez sahadan boynu bükük ayrılmış oldu.