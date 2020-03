AS Monaco, AS Saint-Étienne'i Geçerek Şampiyonluğa Ulaşıyor AS Monaco Mayıs 2017'de Saint-Étienne'i yenerek Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşıyor. Kylian Mbappé'nin gol perdesini açtığı maçta Alman santrafor Valère Germain takımının ikinci golünü atarak skoru belirliyor ve As Monaco Stade-Louis-ll Stadyumu'nda Ligue 1 kupasını kaldırıyor.

