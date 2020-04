AS Monaco 2016-17 Sezonunu Şampiyon Tamamlıyor 2016-17 sezonu, AS Monaco tarihinde asla unutulmayacak sezonların başında geliyor. Falcao, Mbappe, Fabinho, Mendy gibi yıldızların başını çektiği takım Ligue 1'i PSG'nin önünde bitirerek 17 sezon sonra yeniden Fransa'nın en büyüğü olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale ulaştı. İşte AS Monaco'nu rüya gibi geçen 16-17 sezonunun finali..

