AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor

Türkiye iş dünyası ortaklık kültürünü geliştirmeye çalışırken, eğilim 'tek adam' şirketlerinden yana. Ticaret Kanunu'nda tek ortak ( bir kişi) ile anonim ya da limited şirket kurulmasına izin verilmesinin ardından, kurulan şirketlerin yüzde 70'i dolayında tek ortaklı olmaya başladı.

22.10.2019 08:05
AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor

Türkiye iş dünyası ortaklık kültürünü geliştirmeye çalışırken, eğilim 'tek adam' şirketlerinden yana. Ticaret Kanunu'nda tek ortak ( bir kişi) ile anonim ya da limited şirket kurulmasına izin verilmesinin ardından, kurulan şirketlerin yüzde 70'i dolayında tek ortaklı olmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

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