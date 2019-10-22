AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor
Türkiye iş dünyası ortaklık kültürünü geliştirmeye çalışırken, eğilim 'tek adam' şirketlerinden yana. Ticaret Kanunu'nda tek ortak ( bir kişi) ile anonim ya da limited şirket kurulmasına izin verilmesinin ardından, kurulan şirketlerin yüzde 70'i dolayında tek ortaklı olmaya başladı.
Türkiye iş dünyası ortaklık kültürünü geliştirmeye çalışırken, eğilim 'tek adam' şirketlerinden yana. Ticaret Kanunu'nda tek ortak ( bir kişi) ile anonim ya da limited şirket kurulmasına izin verilmesinin ardından, kurulan şirketlerin yüzde 70'i dolayında tek ortaklı olmaya başladı.