Arzum'un Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards'tan ödül

Arzum'un, sahada tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Dijital Promotör uygulaması Stevie Awards'ta Bronz Stevie'ye layık görüldü.

Arzum'un, sahada tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Dijital Promotör uygulaması Stevie Awards'ta Bronz Stevie'ye layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, Stevie Awards'ta Dijital Promotör uygulamasıyla Bronz Stevie ödülüne hak kazandı.

Uluslararası şirket ve organizasyonları, yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Awards'ta Dijital Promotör uygulaması en değerli hizmet kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray, tüm dünyada hala etkisini sürdüren pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi satışta da üzerine odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Giray, "Arzum olarak bu alanda kendimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Satış sırasında, tüketicilerin dikkatini çekebilme, ürünü kısa sürede en iyi şekilde aktarabilmenin, dijitalleşmenin sağladığı en önemli avantajlar olduğunu dile getiren Serhan Giray, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan ve bize bu değerli ödülü getiren Dijital Promotör'ü devreye sokarak sahada tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Ürün satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum ürününü hareket ettirdiklerinde ekrandaki tanıtım videosu ile karşılaşıyor. Özellikle pandemi sürecinde mağaza içerisinde sosyal mesafe korunarak ürün hakkında detaylı bilgi alınmasını kolaylaştıran Dijital Promotör uygulamamız, teknolojik altyapısı sayesinde etkileşimi, gerçek zamanlı, anlık olarak takip edebilmemizi sağlıyor. İnovasyon odaklı bir şirket olarak Dijital Promotör projemizin Stevie Awards gibi dünyanın en saygın ödüllerinden biriyle taçlandırılması, bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız