Arzum'un Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards'tan ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arzum'un Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards'tan ödül

Arzum'un Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards'tan ödül
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Arzum'un, sahada tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Dijital Promotör uygulaması Stevie Awards'ta Bronz Stevie'ye layık görüldü.

Arzum'un, sahada tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Dijital Promotör uygulaması Stevie Awards'ta Bronz Stevie'ye layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, Stevie Awards'ta Dijital Promotör uygulamasıyla Bronz Stevie ödülüne hak kazandı.

Uluslararası şirket ve organizasyonları, yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Awards'ta Dijital Promotör uygulaması en değerli hizmet kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray, tüm dünyada hala etkisini sürdüren pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi satışta da üzerine odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Giray, "Arzum olarak bu alanda kendimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Satış sırasında, tüketicilerin dikkatini çekebilme, ürünü kısa sürede en iyi şekilde aktarabilmenin, dijitalleşmenin sağladığı en önemli avantajlar olduğunu dile getiren Serhan Giray, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan ve bize bu değerli ödülü getiren Dijital Promotör'ü devreye sokarak sahada tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Ürün satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum ürününü hareket ettirdiklerinde ekrandaki tanıtım videosu ile karşılaşıyor. Özellikle pandemi sürecinde mağaza içerisinde sosyal mesafe korunarak ürün hakkında detaylı bilgi alınmasını kolaylaştıran Dijital Promotör uygulamamız, teknolojik altyapısı sayesinde etkileşimi, gerçek zamanlı, anlık olarak takip edebilmemizi sağlıyor. İnovasyon odaklı bir şirket olarak Dijital Promotör projemizin Stevie Awards gibi dünyanın en saygın ödüllerinden biriyle taçlandırılması, bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Metin Çekmez Defne Samyeli Mahsun Kırmızıgül
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Arzum'un Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards'tan ödül - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:41:08. #1.15#

title