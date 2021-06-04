Arzum'un "Dijital Promotör" uygulamasına "Perakende Güneşi Ödülü"
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Arzum'un "Dijital Promotör" uygulamasına "Perakende Güneşi Ödülü"

Arzum'un 'Dijital Promotör' uygulamasına 'Perakende Güneşi Ödülü'
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Arzum'un sahada tüketicinin hayatını kolaylaştıran Dijital Promotör uygulaması, "Perakende Güneşi Ödülleri"nde "Pandemi Dönemi Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Arzum'un sahada tüketicinin hayatını kolaylaştıran Dijital Promotör uygulaması, "Perakende Güneşi Ödülleri"nde "Pandemi Dönemi Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Arzum açıklamasına göre, her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende Güneşi Ödülleri töreninde "Pandemi Dönemi Başarı Ödülü"nü Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serhan Giray, pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi satışta da odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirterek, Arzum olarak bu alanda kendilerini geliştirdiklerini ve yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Giray, şunları kaydetti:

"Bu dönemde satış sırasında tüketicilerin dikkati çekebilme, ürününüzü kısa sürede en iyi şekilde aktarabilme dijitalleşmenin sağladığı en iyi avantajlardan biri. Biz de bu noktada, Türkiye'de bir ilk olan ve bize bu değerli ödülü getiren 'Dijital Promotör'ü devreye soktuk. Uygulamamızla, sahada tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Ürün satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum ürünlerine dokunduğu anda ekrandaki tanıtım videosu ile karşılaşıyor. Dijital Promotör uygulamamız, özellikle pandemi sürecinde mağaza içerisinde sosyal mesafe korunarak ürün hakkında detaylı bilgi alınmasını kolaylaştırıyor. İnovasyon ve tasarım odaklı bir şirket olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu çabalarımızın böyle değerli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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Arzum'un "Dijital Promotör" uygulamasına "Perakende Güneşi Ödülü" - Haberler Ekonomi
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