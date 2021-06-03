Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum'da yapılacak

Türkiye Satranç Federasyonu, Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın Çorum'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın Çorum'da yapılacağını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, 6-14 Mart'ta il elemeleri, 27-28 Mart'ta ise yarı final yarışmaları düzenlenen turnuvanın finali, 12-19 Haziran'da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, 32 sporcu hamle yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er