Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum'da yapılacak
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Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum'da yapılacak

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Satranç Federasyonu, Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın Çorum'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın Çorum'da yapılacağını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, 6-14 Mart'ta il elemeleri, 27-28 Mart'ta ise yarı final yarışmaları düzenlenen turnuvanın finali, 12-19 Haziran'da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, 32 sporcu hamle yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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