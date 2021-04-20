Arzum Tostçu Mini'ye iF Design Award'dan ödül

Arzum Tostçu Mini tost makinesi, dünyanın en prestijli ve köklü tasarım ödüllerinden biri kabul edilen iF Design 2021'de ödül aldı.

Arzum Tostçu Mini tost makinesi, dünyanın en prestijli ve köklü tasarım ödüllerinden biri kabul edilen iF Design 2021'de ödül aldı.

Arzum açıklamasına göre, Arzum Tostçu Mini tost makinesi, iF Design Award'da "Ürün Tasarımı" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Hızlı çalışma temposu içinde olanlar, yalnız yaşayanlar, öğrenciler ve kahvaltıda pratiklik isteyen her yaştan tüketici için ideal olan Arzum Tostçu Mini, güncel mutfak trendlerine uygun şekilde tasarlandı. Küçük ve kompakt tasarımı ve dik konumda muhafaza imkanı sayesinde tezgahın daha etkin kullanımına yardımcı olan Arzum Tostçu Mini, siyah, akşam güneşi ve derin mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.

İki tost kapasiteli, 750W gücünde, özel yapışmaz kaplamalı sabit plakalara sahip Arzum Tostçu Mini, kırmızı ve yeşil renklerdeki LED göstergeleriyle de kullanıcıya bildirim sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak