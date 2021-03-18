Arzum sektöründe "Yılın En İtibarlısı" seçildi
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Arzum sektöründe "Yılın En İtibarlısı" seçildi

18.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:52
Arzum sektöründe

Arzum, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde halk oylamasıyla sektöründe "Yılın En İtibarlısı" seçildi.

Arzum, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde halk oylamasıyla sektöründe "Yılın En İtibarlısı" seçildi.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda kendi sektöründe "Yılın En İtibarlısı" ödülüne layık görüldü.

Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren etkinlik kapsamında, 12 ilde 1.200 kişi oy kullandı.

Ödül töreninde konuşan Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, salgınla tanıştıkları, iş yapış şekillerinin değiştiği, her şeye rağmen motivasyonlarını ve çalışma azimlerini ayakta tuttukları bir yılın ardından bu ödülü almanın ayrı bir mutluluk verdiğini bildirdi.

Yıldız, "Tüketicilerimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirmek, Arzum markasını onlar için özel kılmak, her anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek her şeyden daha değerli bizim için. Çok kısa bir süre önce imza attığımız 'Bizim Ortaklığımız' kampanyamızla da bu değeri öne çıkardık." açıklamasında bulundu.

Salgın sürecinde yaptıkları faaliyetlerden bahseden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bitmek bilmeyen inovasyon arzumuzu dile getirirken gücümüzü geçmişten, vizyonumuzu gelecekten aldığımızın altını çizdik. İnovatif ürünlerimizle, ilklerimizle, samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimini yaşatarak, aynı şartları ve koşulları gönülden paylaşarak tüketicilerimizin yanlarında olmaya, hayatlarına kolaylık sunmaya devam edeceğiz. En büyük 'Arzum'uz; hep daha iyisiyle yanınızda olmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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