Arzum Onan Miss Turkey adaylarına tavsiyeler verdi
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Arzum Onan Miss Turkey adaylarına tavsiyeler verdi

Arzum Onan Miss Turkey adaylarına tavsiyeler verdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek Miss Turkey'in jürisinde yer alan Onan, yarışmaya katılacak adaylara seslendi ve güzellik üzerine açıklamalarda bulundu: "Güzellik kimine göre fiziksel, kimine göre ruhsal, kimine göre de zihinsel meziyetlerle açıklanabilir.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek Miss Turkey'in jürisinde yer alan Onan, yarışmaya katılacak adaylara seslendi ve güzellik üzerine açıklamalarda bulundu:

"Güzellik kimine göre fiziksel, kimine göre ruhsal, kimine göre de zihinsel meziyetlerle açıklanabilir. Aslında hepsinin değdiği bir ifadeyi temsil etmesi daha anlaşılabilir görünüyor. Yine de bu süreçlerde parmak izi olan biri olarak şunu söylemek isterim; esas olan, insanın doğuştan gelen güzellikleriyle ayrımcılık bulması değildir. Geleceğini bilgi ve emekle inşa etmesidir. Bu yıl jürisinde yer aldığım Miss Turkey gençlerinin duygularını çok iyi tanıyorum. ve biliyorum ki bu süreç onların yukarıda tarif etmeye çalıştığım duygularla tanışmalarına yardımcı olacak."

Kaynak: Hürriyet

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