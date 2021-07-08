Arzum Okka Grandio Duo, Haus & Garten testinde "çok iyi" notu aldı

Arzum Okka Grandio Duo, Almanya'nın prestijli test dergilerinden Haus & Garten tarafından Türk Kahve Makinesi kategorisinde şu ana kadar alınan en yüksek nota layık görülürken, Sehr Gut (çok iyi) 1,3 notunun sahibi oldu.

Arzum Okka Grandio Duo, Almanya'nın prestijli test dergilerinden Haus & Garten tarafından Türk Kahve Makinesi kategorisinde şu ana kadar alınan en yüksek nota layık görülürken, Sehr Gut (çok iyi) 1,3 notunun sahibi oldu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Haus & Garten tarafından iki ayda bir yayınlanan ürün test ve değerlendirmeleri, sektör otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor.

Haus & Garten'ın testinde ürünler kendi özellikleri ve tüketiciye vadettikleri çerçevesinde, özel laboratuvarlarda, donanımlı mühendislerden oluşan teknik ekipler tarafından değerlendiriliyor.

Bu çerçevede kalitesini gösteren Okka Grandio Duo, Türk kahve makineleri arasında yapılan değerlendirmede Sehr Gut (çok iyi) 1,3 notunu aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, Arzum'un 55 yıldır tasarım ve inovasyonu odağına alarak ortaya çıkardığı ürünlerle tüketicilerin hayatlarına dokunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncü markalarından biri olarak dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz. Ödüllerle ve ilklerle özdeşleşmiş Arzum'un global bir marka olması en büyük hayalimiz. Okka Grandio Duo ürünümüzün uluslararası otoriteler tarafından saygınlığı kabul edilen Haus & Garten'ın testinden yüksek not alması bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Arzum olarak bu başarı bizi çok gururlandırdı. Bundan sonra da teknoloji ve inovasyonu bir arada sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, 'Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum Okka' ile dünyada daha fazla insana Türk kahvesini sevdirmeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerindeki kafelerde Türk kahvesini insanlara servis ettirmek ve bunu Arzum Okka inovasyonları ile yapmak için var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu