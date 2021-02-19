Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi

19.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:42
Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi

Arzum, Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji tabanlı ödülü Tech Brands Turkey araştırmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Arzum, Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji tabanlı ödülü Tech Brands Turkey araştırmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

???????Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Tech Brands Turkey ödül töreni; teknoloji, inovasyon, dijital ve pazarlama sektörleri liderleriyle birlikte Tech Day'de çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği araştırmada 26 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Arzum, 2019 yılında olduğu gibi 2020'de de "Küçük Ev Aletleri" kategorisinde en teknolojik marka seçilerek ikinci kez birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en teknolojik markaları ülke genelindeki tüketici kitlesinin verdiği yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 09:43:31. #1.15#
title