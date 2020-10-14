Arzum, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı
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Arzum, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı

14.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:35
Arzum, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Arzum açıklamasına göre, halka arzda lider aracı kurum olarak Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ yetkilendirildi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin "arzum.com.tr" ve Yapı Kredi Yatırım'ın "ykyatirim.com.tr" adresli internet sitelerinde yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, değişen tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmelerin ön plana çıktığı sektörde Arzum'un köklü markası, tüketiciye yakınlığı ve yenilikçi ürünleriyle öncü konumunu sürdüreceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

Kolbaşı, bugüne kadar iki kez özel sermaye fonu yatırımı aldıklarını, 6 adet özel sektör tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini ekleyerek şirketin kurumsal yönetim kültürü ve şeffaflık ilkeleri sayesinde halka arz için önemli bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kolbaşı Ailesi'nin çoğunluk hissedar olduğu Arzum'un kökleri 1966'ya dayanıyor. Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürününü iç piyasada satışa sunmanın yanı sıra 4 kıtadaki ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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