Arzum'dan "OKKA'lı" bir sonbahar keyfi Arzum OKKA, Türk kahvesinin tadını damağında hissetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Arzum OKKA, Türk kahvesinin tadını damağında hissetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Arzum OKKA, tüketicileri nerede olursalar olsunlar sonbaharın serin esintisinde, taze çekilmiş çekirdeklerle mis gibi kokan, bol köpüklü bir Türk kahvesi keyfi yaşamaya davet ediyor.

Tüketicilerin tek yapması gereken, önce OKKA Beangourmet Türk Kahvesi Değirmeni ile kahve çekirdeklerini öğütmek ve ardından Arzum OKKA Minio Pro ile ağır ateşte, ideal kıvamda, bol köpüklü kahvesini pişirmek. Her türdeki ve sertlikteki kahve çekirdeğini farklı boyutlarda öğütebilen ve Türk kahvesi severlere bu incelikte öğütme imkanı sunan Arzum OKKA Beangourmet Türk Kahvesi Değirmeni, uzun ömürlü ve sağlıklı seramik öğütücü mekanizması ile kahve çekirdeklerini ısıtmadan öğütüyor ve aromasını koruyor. Ergonomik tasarım ve kaymaz tabanı sayesinde de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Uzun ömürlü ve paslanmaz çelik cezvesi ile Türk kahvesini aranan lezzetle pişiren Arzum OKKA Minio Pro ise tek seferde 4 fincan kahve yapabiliyor. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile kahve hazır olduğunda tüketiciyi uyaran Arzum OKKA Minio Pro, bol köpüklü Türk kahvesini keyifli sohbetlere taşıyor.

Arzum OKKA Beangourmet Türk Kahvesi Değirmeni tavsiye edilen fiyatı 339,90 lira, Arzum OKKA Minio Pro tavsiye edilen fiyatı ise 629,90 lira olarak kaydedildi.

Kaynak: AA