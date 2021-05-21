Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
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Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi

Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Arzum'un yeni bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ahmet Cüneyt Yavuz ve Elif Ateş Özpak oldu.

Arzum'un yeni bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ahmet Cüneyt Yavuz ve Elif Ateş Özpak oldu.

Arzum'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, yeni bağımsız üyeler 29 Nisan'da gerçekleşen genel kurul toplantısının ardından göreve başladı.

Açıklamada yeni üyelerin özgeçmişleri hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz, Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimini tamamladıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi alanlarında yüksek lisans yaptı. Kariyerine 1992'de Gillette Türkiye'de başlayan ve 16 yıl boyunca Gillette, Duracell, Oral-B ve Braun markalarının Türkiye, Balkanlar ve İsrail bölgelerinde satış ve pazarlamadan sorumlu olarak yöneticilik yapan Yavuz, 2003'te Gillette Polonya Ülke Liderliğine atandı. 2006'daki P&G satın almasını takiben yeni yapıda 2008 sonuna kadar Polonya ve Baltık ülkelerini yönetti. Ahmet Cüneyt Yavuz, Kasım 2008'den bu yana Mavi'nin CEO'su olarak görevini sürdürüyor.

Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi Elif Ateş Özpak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992'de mezun olmasının ardından 1994'te başladığı Pekin & Pekin Hukuk Bürosu'na 2019'da ortak oldu. 2000 yılında Harvard Ünivesitesi Uluslararası Ticaret Programı'nı (PIL) tamamlayan Özpak, 2001-2005 yılları arasında Turkcell'in kurumsal hukuk müşavirliği görevini üstlendi. 2004-2008 yılları arasında Taboğlu, Ateş, Demirhan Hukuk Bürosu'nda hissedar ortak oldu. Halihazırda Kybele Consulting Limited UK'de yönetici ortak, Globalturk Capital'da ortak, Crescent Capital CETF'de (Temiz Enerji Fonu) kurucu ortak, BN Telekom 11880 ve bulurum.com'da kurucu ortak olarak görev yapıyor. Özpak, son 12 yıl içinde Unico Sigorta (eski Aviva Sigorta) bağımsız yönetim kurulu üyesi (2019), Boyner Grup bağımsız yönetim kurulu üyesi (2012-2017), Kuzeykaya Elektrik Üretim A.Ş. yönetim kurulu üyesi (2014-2016), Doğa Çevre Teknolojileri A.Ş. yönetim kurulu üyesi (2014-2016), Kredix (fin-tech) bağımsız yönetim kurulu üyesi (2014-2016) ve Ray Sigorta yönetim kurulu üyesi (2008) olarak görev yaptı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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