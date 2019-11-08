Arzum, 4 yıldır üst üste "cool marka"

Arzum, 4 yıldır üst üste aldığı ödülle küçük ev aletleri sektöründe en cool marka olmayı sürdürüyor.

08.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:56
Arzum, 4 yıldır üst üste

Arzum, 4 yıldır üst üste aldığı ödülle küçük ev aletleri sektöründe en cool marka olmayı sürdürüyor.


Arzum'un açıklamasına göre, şirket, Marketing ve Roamler Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen, 2019'un en cool markalarının seçildiği "Cool Markalar Araştırması"nda küçük ev aleti kategorisinde Türk tüketicilerinin en cool bulduğu marka seçildi.

Dört yıldır üst üste aynı ödülü alan Arzum, 53 yıldır teknolojiyi, tasarım ve yaratıcılıkla birleştirmeye devam ediyor.

40 ülkede tüketicilerin hayatlarına dokunan marka, her dönem inovasyon, farklı tüketici kitlelerine ve pazarlarına yönelme, yeni iş birlikleri gibi yöntemlerle heyecanı, tutkuyu ve ilgiyi daima diri tutuyor, marka tavrını sürekli güçlendiriyor.

Kaynak: AA
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